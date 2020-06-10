مصرع طفل غرقا بالدقهلية.. وشهود عيان: "كان بيصطاد واتزحلق"

لقى طفل في الدقهلية، اليوم، مصرعه غرقا إثر سقوطه بإحدى الترع بقرية "كفر طنبول الجديد" مركز السنبلاوين، بعدما انزلقت قدمه في أثناء محاولته الصيد.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من عدد من أهالي قرية كفر طنبول الجديد، بغرق طفل بإحدى الترع على طريق برهمتوش.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، تبين أن الطفل يدعى أحمد مصطفى العيسوي، 10 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي.

وأكد شهود العيان أنه كان يحاول الصيد لكن قدمه انزلقت وسقط داخل المياه، ولشدة التيار جرفه بعيدا، وحاول الأهالي البحث عنه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة أمام "عزبة شعبان"، وجرى تسليم الجثة لذويها من موقع الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.