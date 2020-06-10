فيديو.. الكنيسة تطلق سلسلة "قصص من الخدمة" والبابا يقدم أولى حلقاتها

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إطلاق سلسلة تعليمية جديدة يبثها المركز الإعلامي للكنيسة على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، تحت عنوان "قصص من الخدمة" يقدم خلالها عدد من الكهنة والخدام خبراتهم في حقل الخدمة من خلال قصة تعليمية، أو قصة واقعية تعطي درسًا أو تنقل خبرة للآخرين.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إنّ أولى حلقات السلسلة الجديدة، جرى استهلالها برسالة تعليمية قدمها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تتحدث عن الروح القدس.

وأضاف حليم، أنّ حلقات السلسلة الجديدة ستستمر طوال صوم الرسل الذي يستغرق هذا العام 34 يومًا.

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