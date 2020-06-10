لمدة 5 ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالمدينة العمالية في الغربية

أعلن مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، اليوم، قطع مياه بنطاق الوحدات السكنية والمنازل لمدة 5 ساعات، من الثانية عشر صباح الخميس حتى الساعة 5 فجرا؛ لإجراء أعمال صيانة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والعضو المنتدب، قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية عن مناطق حي ثانٍ بوسط المدينة العمالية، مشيرا إلى أن قطع المياه بشكل دوري جاء نتيجة القيام بأعمال تجريبية بشأن ضغط خط 900 مم، القادم من المحطة الرئيسية "القديمة" بالمحلة الكبرى؛ لتغذية كل المناطق السكنية بالمدينة.