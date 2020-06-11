في ذكراه.. البابا يوأنس الثامن.. الأقباط ارتدوا العمائم الزرقاء في عهده

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا يوأنس الثامن البطريرك الـ80 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الخميس، 4 من شهر بؤونة لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنه في مثل هذا اليوم عام 1320م توفي البابا يوأنس الثامن البطريرك الـ80 في تعداد بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار، فأن هذا البطريرك وُلِدَ في منية بنى خصيب (منية بنى خصيب: هي مدينة المنيا حالياً)، وترَّهب بدير شهران (دير شهران: هو دير الأنبا برسوم العريان بمعصرة حلوان حالياً) وسار سيرة رهبانية فاضلة، ولما توفي البابا ثيئودوسيوس الثاني اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركاً، ورسموه عام 1300م.

ويشير السنكسار، إلى أنه في عهد هذا البطريرك تعرض المسيحيون لاضطهادات قاسية، حيث تم إجبارهم على لبس العمائم الزرقاء ومنعوهم من العمل في دواوين الحكومة وأُغلقت بعض الكنائس.

ونقل هذا البطريرك الكرسي البابوي من الكنيسة المعلقة إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة، كما عمل الميرون المقدس مرتين، الأولى بدير القديس مكاريوس 1305م والثانية في كنيسة العذراء المعلقة 1320م.

وتوفي البابا يوأنس الثامن بعد ان جلس على الكرسي المرقسي 20 سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً ودُفن بدير شهران.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.