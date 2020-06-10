النمسا تعلن إطلاق حرية السفر مع 31 دولة باستثناء 4 دول

أعلن وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، سيتم العمل بحرية السفر لجميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء السويد وأسبانيا والبرتغال، إضافة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المسؤول النمساوي، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن فتح الحدود يعود إلى طبيعته مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود السفر الواسعة، بسبب جائحة "كورونا"، موضحا أن بلاده سوف تفتح حرية السفر مع 31 دولة بحلول الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم فتح الحدود مع إيطاليا بشكل كامل مع تطبيق تحذير سفر جزئي على مدينة "لومبارديا" شمال إيطاليا.

وناشد الوزير النمساوي مواطني بلاده مجددا الاعتماد على "الفطرة السليمة" والتفكير بعناية قبل اتخاذ قرار السفر في كل رحلة لأي مكان فى العالم، مشيرا اإلى أن وباء "كورونا" لازال يجتاح العالم.