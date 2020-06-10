15 طالبا بكل لجنة في امتحانات جامعة الإسكندرية

أكد مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، الاستفادة من أزمة فيروس كورونا في زيادة استخدام المنصات الإلكترونية والتحول الرقمي بالعملية التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في التوسع في منظومة التعليم عن بُعد اعتباراً من العام الدراسي المقبل، لافتا إلى مقترحات عدة لتطوير التعليم الإلكتروني، بهدف منع التزاحم والاختلاط.

وقدق المجلس الشكر لعمداء ووكلاء مجمع العلوم الإنسانية على الجهد المبذول، في تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل.

وجرى الانتهاء من إعداد 299 لجنة داخل مجمع الامتحانات بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة على 15 طالبا، إلى جانب اتخاذ كل التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب.

ووافق المجلس على استخدام الكليات لبرنامجX detection Plagiarism، لمجابهة ظاهرة الغش والنقل في الأبحاث العلمية أو الامتحانات المقالية.

كما وافق المجلس على عقد امتحان مقرر التربية العسكرية ورقياً، وتصحيحه إلكترونياً.