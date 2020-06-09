محافظة الإسكندرية تشن حملات لتنفيذ 27 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية علي مدار يومين متتاليين، حملات مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة تعديات علي أملاك الدولة واسترداد مسطح 6551 م2.

وخلال الحملة تم تنفيذ القرارات الصادرة من هيئة الملاحة البحرية وعددها (27 ) قرار لسنة 2020 وهى عبارة عن مبانى وإشغالات مقامة بمنطقة المدابغ والكائنة أمام نقطة الورديان بشارع المكس بنطاق حي غرب. وتم تسليم الأرض بعد تنفيذ الإزالة إلي هيئة الملاحة البحرية.

جاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الإزالة لاسترداد أملاك الدولة وعدم السماح لاستغلاها بدون وجه حق، والتشديد علي المتابعة المستمرة للتصدي للتعديات على أراضي وممتلكات الدولة.