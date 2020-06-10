تخصيص طابق بمستشفى سمنود لعزل مصابي كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، تحويل طابق كامل بمبنى مستشفى سمنود إلى قسم عزل إضافي مدعوم بأجهزة تنفس صناعي وأسرّة عناية متكاملة، لاستقبال مصابي عدوى فيروس كورونا.

وذكر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه وجه الدكتور محمد صلاح مدير مستشفى سمنود، بضرورة إنهاء إجراءات تجهيز وحدة العناية المركز لحالات الإصابة..

وأكد مدير المستشفي أن قسم العزل الإضافي يضم وحدة عناية مركزة مكونة من 5 أسرّة للعناية، بها جهازي تنفس صناعي، وجهاز صدمات، ومناظير حنجرية.

وأشار إلى تجهيز غرف خاصة لحالات الاشتباه، وجزء لحالات الاشتباه الإيجابي، موضحًا تدريب الفريق الطبي الذي سيقوم بالإشراف ومتابعة مرضى العزل.