إطلاق حملة لمكافحة الفئران بالزينية في الأقصر

أعلنت الإدارة الزارعية بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، إطلاق أكبر حملة لمواجهة ومكافحة الفئران والقوارض، للحد من أعمال هجوم الفئران على الزراعات المختلفة بالمدينة.

وأشارت الإدارة إلى أنه تقرر أن يكون موعد المكافحة الجماعية للقوارض "الفئران" في المساحات المنزرعة قمح بجوار مساحات القصب التي تم كسرها، وذلك على مستوى الوحدات الزراعية خلال الفترة من 15 حتى 18 يونيو الجاري.

وأكدت الإدارة على قيام المشاركين بالحملة بتوعية المواطنين والمزارعين بالخطوات الواجب عملها خلال المكافحة، وكذلك عدم تعريض المواشي الخاصة بهم لأماكن وضع سموم الفئران.