لدعمهم نفسيا.. "شيف" يتطوع لتحضير وجبات غذائية لمصابي كورونا

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، تقريرًا مصورًا عن أحد الشباب المتطوعين لتحضير وجبات الطعام لمصابي كورونا.

وقال الشيف أحمد البرديسي، متطوع لتحضير وجبات لطعام مصابي كورونا، إن هذه الفكرة أساسها الدعم المعنوي لمرضى كورونا، لافتًا إلى أنه نشر "بوست" عبر "فيسبوك"، ذكر فيه أنه مسؤول عن مطبخ لمرضى كورونا لدعمهم نفسيًا، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يتعاملون مع مصابى كورونا بنوع من التنمر.

وأضاف أنه من ضمن فريق العمل طبيب تغذية، يمدهم بالتعليمات الصحيحة لإعداد الطعام، والذي يحتوي على الخضراوات والفاكهة بشكل أساسي، لافتًا إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ بـ30 وجبة ووصل الآن إلى 120 وجبة يوميًا.

وأكد أن مسؤول التوصيل يقوم بتعقيم أدواته جيدًا، ولا يتعامل مع المريض بشكل مباشر، ويترك الوجبة بالقرب من منزله فقط، حفاظًا على التباعد الاجتماعي.