صور.. الطب الوقائى يصلي الجنازة على متوفى بكورونا في مستشفى مطروح

أدى فريق من الطب الوقائي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على روح إبراهيم أبو الخير الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مستشفى مطروح العام.

كان "أبو الخير" انتقل إلى مستشفى مطروح لتوقيع الكشف الطبي وتبين إصابته بفيروس كورونا، حيث جرى حجزه بالمستشفى إلا أن حالته تدهورت حتى وافته المنية.

وتولى الطب الوقائي عملية الغسل والكفن طبقا لبروتوكول وزارة الصحة في مستشفى مطروح العام، وأقيمت للفقيد صلاة الجنازة بعد أن جرى وضع جثمانه في أكياس معقمة، داخل صندوق.

وحضر الجنازة بعض الأطباء وأفراد التمريض والعاملين في مستشفى مطروح العام، حيث اصطف الجميع خلال أداء الصلاة في تباعد حسب تعليمات وزارة الصحة منعا لانتشار العدوى.

وتوجه فريق الطب الوقائى بالجثمان، إلى مقابر المغاربة في مدينة مرسى مطروح.