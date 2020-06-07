قناة السويس: لا توجد إصابات بكورونا بين المرشدين المتعاملين مع السفن

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا بين المرشدين المتعاملين مع السفن الأجنبية، لافتا إلى أنهم اتخذوا العديد من الإجراءات لتقليل الأضرار الناتجة عن فيروس كورونا والحفاظ على دخل القناة والعاملين والمرشدين بالهيئة.

وأضاف "ربيع" خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية mbc مصر2، أن الهيئة شهدت خلال الفترة الماضية مرور أكبر وأحدث سفينة فى العالم بقناة السويس، لافتا إلى أن تخفيضات مرور السفن قد تصل 75% وتتم وفقا للدراسات والإحصائيات.

وأشار إلى إن القناة الجديدة ساهمت في رفع معدل المرور للسفن من 45: 81 يوما، بالإضافة لجذب 104 سفن بسبب التخفيضات التى اتخذتها الهيئة لعدم تأثر القناة بجائحة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الهيئة تعمل على تطوير استاد هيئة قناة السويس لتحويله إلى ملعب عالمى بالإضافة إلى تحديث الصالات المغطاة.