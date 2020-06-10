اليوم.. عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، إنه من المقرر عبور ثاني أكبر سفينة حاويات في العالم المجرى الملاحي، اليوم الأربعاء، في أولى رحلاتها البحرية على الإطلاق منذ تدشينها، وهى ضمن أسطول يضم 12 سفينة عملاقة هي الأكبر عالميا والمقرر عبورهم لقناة السويس تباعًا.

ونشرت هيئة قناة السويس على صفحتها الرسمية أن السفينة سوف تعبر القناة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباح اليوم الأربعاء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ومن جهته، وجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هئة قناة السويس، باتخاذ كافة الإجراءات اللازم لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

كان المجرى الملاحي لقناة السويس قد شهد 24 مايو الماضى عبور أكبر سفينة حاويات عملاقة بالعالم، في أولى رحلاتها ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من ميناء يانتيان بالصين والمتجهة إلى روتردام بهولندا، والسفينة التى تعبر اليوم هى السفينة الثانية ضمن 12 سفينة سوف تعبر القناة.

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