نائب رئيس جامعة قناة السويس يتفقد نموذج البوابة الإلكترونية للتعقيم

أشادت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، بمستوى طلاب فريق كلية الهندسة والذي حصد الكثير من الجوائز في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذي يقوم حاليا بتصنيع نموذج تجريبي لبوابة تعقيم إلكتروني جديد.

وأكدت رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، تقديم كل الدعم المادي من خلال مكتب التايكو للابتكارات، وذلك للمساهمة من خلال ابتكاراتهم العلمية لمواجهة التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو بمتابعة عمل الفريق للنموذج التجريبي لبوابة التعقيم والذي يتم إعداده بإشراف عام الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة وإشراف تنفيذي الدكتور باسم الهادي أستاذ مساعد الهندسة الكهربية.

وأكد الدكتور محمد شقيدف، على أن الفريق انتهى بالفعل من تصميم الجهاز،وتصميم الدوائر الكهربية، ودوائر التحكم الإلكتروني في التشغيل، وقياس حرارة الإنسان وتعتمد فكرة عمله على وجود ترومبة تسحب المواد المطهرة والمعقمة من تانك وترشها برشاشات خفيفة مثل رذاذ الهواء البارد على المارين من خلاله للتعقيم ضد أي فيروس أو ميكروب.

وتعرف نائب رئيس الجامعة على طريقة تشغيل الجهاز الذي يعمل إلكترونيا بحيث يقوم بقياس درجة حرارة الإنسان قبل مروره للتعقيم؛ وتابع إنه في حالة ارتفاع الحرارة عن 37 درجة مئوية لا يسمح له بالمرور؛ مؤكدا إن فكرة عمل الجهاز بشكل أوتوماتيكي تجعله في غير حاجة لوجود شخص لتشغيله.جدير بالذكر يضم فريق العمل القائم علي تصميم وتصنيع جهاز التعقيم الدكتور باسم الهادي أستاذ مساعد الهندسة الكهربية، والدكتور محمد خيرت بقسم الميكانيكا، والمهندسة محمد الصباحي بقسم الميكانيكا، وفريق من طلاب الكلية.