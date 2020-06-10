تفعيل تطبيق "قراءتي" بشركة مياه الشرب المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، تفعيل تطبيق "قراءتي" الذى يتيح للعميل تسجيل قراءة عداد المياه الخاص به.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التطبيق للمساهمة في القضاء علي مشكلة تراكم القراءات بالعدادات، حيث يُمكن للعميل متابعة استهلاكه بنفسه، وبالتالي الحصول على فاتورة مياه تُعبر عن استهلاكه الفعلي، كما يعتبر التطبيق وسيلة لترشيد استهلاك المياه.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه تم تفعيل التطبيق في إطار الجهود التي تتخذها الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال العمل على خلق قنوات تواصل مع العملاء بالاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة، وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي.

ويتم العمل بهذا التطبيق من خلال الرابط

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading ،إذ يقوم العميل من خلاله بتحميل البرنامج وتثبيته على جهاز الموبايل الخاص بهن وتسجيل القراءات بشكل منتظم شهريًا.