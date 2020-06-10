القليوبية تستعد لامتحانات الثانوية العامة ببدل واقية وبوابات تعقيم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والتي تبدأ يوم 21 يونيو الجاري.

شارك في الاجتماع الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء أشرف صلاح مساعد مدير أمن القليوبية والعقيد وائل فرج المستشار العسكري وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزاره الصحة.

ناقش المحافظ تجهيزات مقار لجان الامتحانات، لاستقبال 42343 طالبا في 112 لجنة.

ويبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية 50743 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحان في 172 لجنة، وتبدأ الإمتحانات العملية يوم 27/6/2020 وتنتهي 20/7/2020 وتبدأ الامتحانات النظرية يوم 25/7/2020وتنتهي .13/8/2020

كما وجه الهجان بتطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميا والتأكد من التزام الطلبة والطالبات، بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وتوفير البدل الواقية وبوابات التعقيم.