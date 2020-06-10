"قتلته أمام أولاده".. تفاصيل طعن لشاب لجاره في بولاق الدكرور

"طعنة في الظهر".. كتبت نهاية صاحب سوبر ماركت أمام أولاده الثلاثة ووسط ذهول من المارة بمنطقة بولاق الدكرور، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة التي جرت بمعرفة ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، أن المتهم تعدى بالضرب على أولاد المجني عليه، أثناء "لعبهم في الشارع"، وأثناء ذلك توجه المجني عليه لمتابعة المتهم على تعديه بالضرب، ما دفع المتهم للتعدي عليه بالضرب، واخرج سكين من طيات ملابسة وطعن الضحية في ظهره ما أسفر عن مصرعه في الحال.

وأضافت التحريات، أنه بمجرد تلقي البلاغ من أهالي المنطقة، انطلقت قوة أمنية من المباحث، وتمكنت من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت القوات في استجواب المتهم، وقررت النيابة حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.