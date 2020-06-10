جامعة أسيوط ضمن أفضل 5 جامعات مصرية بتصنيف  CWUR 

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إدراج الجامعة بين خمس جامعات مصرية على مستوى العالم، وفق التصنيف الدولي الذي أجراه مركز CWUR للتصنيف العالمي للجامعات The center For World University Rankings.

وأوضح الجمال، أن ترتيب جامعة أسيوط جاء في المركز الخامس بعد جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة والإسكندرية، وفي الترتيب 1197 على مستوى أكثر من 25 ألف جامعة بمختلف دول العالم.

ومن جانبه قال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن تصنيف CWUR يعتمد في تقيمه على محاور عدة تتضمن جودة التعليم وهو ما يمثل 25% من أساس التقييم.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث: "مخرجات وأداء البحث العلمي تمثل 40% من إجمال التقييم وينقسم إلى أربعة محاور هي عدد الأبحاث الكلي وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات المميزة وعدد الأبحاث التي تظهر في المجالات ذات التأثير العالي وعدد الأبحاث ذات معدل الاقتباسات المرتفع، وهي المحاور التي شهدت تحسناً كبيراً في النشاط العلمي بمعظم كليات الجامعة.