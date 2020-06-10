صور.. مشادة كلامية بين الأهالي ومسؤولي "مياه دشنا"

تجمع عدد من أهالي قرية العزب المصري في دشنا بمحافظة قنا، داخل مقر شركة مياه الشرب في دشنا، لمطالبة المسؤولين بضخ المياه لمنازلهم بعد انقطاعها منذ أيام.

وحدثت مشادات كلامية بين الأهالي ومسؤول في شركة مياه دشنا، حيث حمل المواطنون إدارة الشركة المسؤولية واتهموها بالتخاذل.

وقال محمود عبد الرحيم، أحد المواطنين، "المياه لم تصلنا منذ أيام، رغم الوعود بحل المشكلة، خاصة بعد الانتهاء من التوسعات في المحطة الرئيسية في دشنا لرفع قدراتها الإنتاجية إلى الضعف".

وأكد محمد مبارك، أن الأهالي ذهبوا إلى المحافظ ومسؤول مجلس مدينة دشنا، مضيفا "في كل مرة نتلقى وعودا لحل الأزمة ولا يحدث تغير".

كان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمر بتشغيل التوسعات في محطة مدينة دشنا بشكل تجريبي بعد اقتراب عمليات الانتهاء بنسبة تجاوزت 90%، تتيح زيادة الإنتاجية لأكثر من 30 ألف لتر يوميا.