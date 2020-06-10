بـ155 مليون جنيه.. اقتصادية النواب توافق على موازنة "اختبارات القطن"

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020/2021.

وتأتي الموازنة بإجمالي 155 مليونا و150 ألف جنيه، بينها 126 مليون جنيه أجور ومرتبات للعاملين بالهيئة، و3.4 مليون جنيه للخامات والموارد والوقود وقطع الغيار، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.

من جانبه، تساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، عن مدى تطابق المواصفات التي يتم تطبيقها على القطن المحلي، مقارنة بالقطن المستورد، خاصة أنّ القيود الخاصة بتصدير القطن المحلي للخارج تفوق المفروضة على القطن المستورد، بشكل يؤثر على الإنتاج المحلي.