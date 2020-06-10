أمين النواب: 4 حالات اشتباه بكورونا بين أعضاء البرلمان

قال المستشار محمود فوزي الأمين العام بمجلس النواب، إنّ هناك 4 حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين صفوف النواب اليوم.

وأضاف فوزي، لـ"الوطن"، أنّ الفيصل في الإعلان عن هذه الحالات للنواب هو نتائج المسحات الطبية، وغالبية النواب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا معزولون داخل منازلهم، لحين ثبوت إيجابية المسحة الخاصة بهم.

وأوضح أنّ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يتابع بشكل دائم حالة النواب المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، موضحا أنّ عدد الحالات قليل ومطمئن.

ولفت إلى أنّ البرلمان يواصل عقد جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع الموازنة العامة الجديد للعام المالي 2020/2021، وتستغرق وقتا طويلا في المناقشة، كما أنّ البرلمان ملتزم بالمواعيد الدستورية لإقرار الموازنة.