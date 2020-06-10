بـ259 درجة.. إعلان تنسيق القبول بالثانوي العام في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/2020، بمجموع 259 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وقال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 100 ألف و84 طالبًا وطالبة بنسبة 98.6%، ووفقا للإحصاء التكراري المتجمع الصاعد للطلاب الناجحين، تم قبول 43 ألف و162 طالب وطالبة من الحاصلين على مجموع 259 فأعلى، ووفقًا لدرجات القبول تكون كثافة الفصول 45 طالبًا للفصل الواحد موزعين على 945 فصل في 172 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف "عبد الرؤوف"، في تصريح صحفي، أن تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام الخمس سنوات 240 درجة، والفندقي ثلاث سنوات والمزدوج 230، والثانوي الفني الصناعي خمس سنوات 245 درجة، ونظام ثلاث سنوات 235 درجة.

أما تنسيق القبول بالثانوي الزرعي 200 درجة لنظام 5 سنوات، ونظام ثلاث سنوات 140 درجة، والثانوي الصناعي المزدوج 210 درجة، وثانوي تجاري ثلاث سنوات ومزدوج 140 درجة، والثانوي التجاري خمس سنوات 190 درجة.