قد تسبب التسمم.. إرشادات تناول المكملات الغذائية

حرصًا من هيئة الدواء المصرية على نشر الوعي فيما يخص الاستخدام الأمثل والآمن للدواء، وتزامنًا مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، والإفراط في تناول المستحضرات الصيدلية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن بهدف رفع المناعة، نشر المركز عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بعض الإرشادات العامة حول المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات والمعادن.

ما هي المكملات الغذائية

المكملات الغذائية، هي التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن اللازمة للوظائف الحيوية التي يقوم بها "الجيم"، ولكن يجب تناولها تحت إشراف الطبيب أو الصيدلي لأنها من الممكن أن تسبب مخاطر صحية عند الإفراط في تناولها.

إرشادات تناول المكملات الغذائية

- قد يتعارض تناولها مع بعض المرضى والفئات الخاصة مثل كبار السن والأطفال والحوامل.

- توجد بعض التداخلات الدوائية مع بعض المستحضرات الأخرى وقد تؤدي الجرعات المفرطة إلى التسمم.

- لا ينصح باستخدام البدائل دون استشارة الطبيب أو الصيدلي وذلك لاختلاف تركيزات الفيتامينات والمعادن من مستحضر لآخر.

- يفضل الاعتماد على المصادر الطبيعية للفيتامينات والمعادن مثل الفاكهة والخضروات وبعض المواد الغذائية ومعرفة الكميات المسموح بها يوميًا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

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