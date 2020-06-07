يجب مراجعة الطبيب.. نصائح قبل تناول فيتامينات "سي ودال والزنك"

نشرت هيئة الدواء المصرية، عبر "فيسبوك" بعض المعلومات التي تخص فيتامين "ج" وفيتامين "د" والزنك، من حيث أعراض النقص وأضرار الزيادة والكمية التي يحتاجها الجسم والمسموح بها يوميًا والمصادر الطبيعية وبعض النصائح التي تخص التداخلات الدوائية وكذلك موانع الاستعمال.

وأهاب المركز بالمواطنين، ضرورة مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول تلك المستحضرات.

وتستعرض "الوطن" نصائح استخدام الفيتامينات على النحو التالي:

فيتامين د

- ينصح بتناول فيتامين د قبل تناول مضادات الحموضة بساعتين أو بعد تناولها بأربع ساعات.

- بجب استشارة الطبيب قبل تناول فيتامين د مع دواء ديجوكسين لأنّ ذلك يسبب عدم انتظام ضربات القلب.

- يجب استشارة الطبيب قبل تناول فيتامين د مع دواء فيراباميل أو دلتيازيم.

- يسبب تناول فيتامين د مع بعض مدرات البول ارتفاع مستوى الكالسيوم في الدم.

- ينصح بعدم تناول فيتامين د بجرعات أعلى من 4000 و.د يوميًا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأنّ ذلك يؤثر على صحة الطفل.

المصادر الطبيعية لفيتامين د

الرنجة والماكريل واللبن وسمك التونة وكبد البقر المطهي والبيض وسمك السردين والبرتقال.

فيتامين ج

- من أهم المصادرة الطبيعية لفيتامين ج الفواكه والخضروات حيث ينصح بتناولها كما هي دون طهيها لأن فيتامين ج يتكسر بفعل الحرارة العالية.

- ينصح بتناول فيتامين ج قبل تناول مضادات الحموضة بساعتين أو بعد تناولها بأربع ساعات.

- عند تناول جرعات عالية من فيتامين ج ينصح بعمل اختبار سيولة الدم وذلك للأشخاص الذين يتناولون دوار وارفارين "مضاد التجلط".

- ينصح بعدم تناول فيتامين ح بجرعات أعلى من 1800 - 2000 مجم يوميًا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأنّ ذلك يؤثر على صحة الطفل.

- ينصح بعدم تناول فيتامين ج بجرعة أعلى من 300 مجم يوميًا لمرضى السكري حيث يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الوفاة بأمراض القلب.

- يستخدم بحذر شديد من مرضى الكلى أو المرضى المعرضيين للحصوات الكلوية المتكررة.

- يستخدم بحذر مع كبار السن والأطفال أقل من عامين حيث يسبب الإفراط في تناوله التهاب الأعصاب الطرفية نتيجة تراكم أملاح الأوكسالات.

المصادر الطبيعية لفيتامين ج

الفلفل الأحمر والأخضر وعصير البرتقال والكيوي والبروكلي والفراولة والجوافة والليمون.

الزنك

- ينصح بتناوله بعد ساعة من تناول بعض المضادات الحيوية مثل سيبروفلوكساسين أو قبل ساعتين أو بعد 4 ساعات من تناول المضادات الحيوية مثل تتراسيكلين.

- ينصح بعدم تناوله بجرعات أعلى من 34 - 40 مجم يوميًا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية لأنّ ذلك يؤثر على صحة الطفل.

- يستخدم بحذر شديد مع مرضى السكري حيث يقلل مستوى السكر بالدم.

المصادر الطبيعية للزنك

اللحم البقري والفول ولحم الدجاج الداكن واللبن منزوع الدسم والعدس والفاصوليا وبذور السمسم.