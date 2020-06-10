حتى أول يوليو.. تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمل بالأردن

تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وفي تقريره لوزير القوى العاملة، أوضح المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة العمل بالقرار الصادر من مجلس الوزراء والمتعلّق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاع الزراعي وقطاع المخابز) حتى أول يوليو المقبل.

وبينت وزارة العمل الأردنية، أن القرار نص على تخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل لحالات تجديد التصاريح وتغيير مكان العمل في هذين القطاعين بمقدار 200 دينار، بهدف مساعدة قطاعي الزراعة والمخابز في ظل الظروف الاقتصادية الحالية إثر جائحة كورونا، باعتبارها قطاعات مهمة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار آثارا إيجابية على العمالة المصرية بالسماح بتجديد تصريح العمل برسوم مخفضة وتغير صاحب العمل داخل تلك القطاعات.