"الصحة" تعلن شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط وقواعد القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض لعام 2020، لافتة إلى أن الشروط تتضمن أن مدة الدراسة 5 سنوات دراسية، ولابد وأن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك.

وقال مصدر بالتعليم الفني بوزارة الصحة إن القواعد تشمل الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2019-2020 .

وأضاف في تصريحات خاصة أن القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد انتهاء أعمال التنسيق، وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 و30 طالبا وطالبة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.