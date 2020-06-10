الصحة العالمية تطمئن المصريين رغم ارتفاع عدد مصابي كورونا: الوضع مستقر

قال مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية في برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بيير نيبيث، إن أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر مرتفعة، لكنها مستقرة ونراقب الوضع هناك.

ونفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، صحة الأنباء التي ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن الجميع معرضون حاليا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ونحتاج إلى دراسات أكثر ولمعرفة أكثر عن طبيعة فيروس كورونا المستجد".