الصحة: ارتفاع نسب المتبرعين ببلازما الدم بعد فتوى الأزهر

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إنّه بعد مناشدة وزيرة الصحة بالتبرع ببلازما الدم وإعلان الأزهر وجوب تبرع المتعافين ببلازما الدم، إلى جانب فتوى دار الإفتاء، لاحظنا زيادة في عدد التبرعات، وبعض المتعافين أصبحوا هم من يطلبون التبرع.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ نسب التعافي من فيروس كورونا من خلال العلاج ببلازما الدم كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنّ هناك دراسات بحثية إكلينيكية تم البدء فيها منذ شهر أبريل الماضي، وحتى عرض النتائج النهائية بشكل شفاف على الرأي العام، فالنتائج الخاصة بالعلاج ببلازما الدم مبشرة جدا.

وأوضح أنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ناشدت المتعافين من كورونا التبرع بالبلازما، لأن نتائج العلاج به جيدة للغاية، كما أمرت بزيادة المراكز الإقليمية التي تستقبل المتبرعين بالبلازما، لافتا إلى أنّ المشكلة ليست في التبرع، لكن في الوصول إلى المتبرع.

ولفتت إلى توفير الأجهزة الخاصة بنقل الدم والمستلزمات الطبية اللازمة متوافرة، إلى جانب أنّ مستلزمات مكافحة العدوى موجودة بشكل كبير وتبقى الإشكالية في وجود متبرعين.