مذكرة لمحافظ الدقهلية: مصابو كورونا المعزولين منزليا يتجولون في الشوارع

طالبت رئاسة مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، باستغلال مبنى العيادات الخارجية والمكون من أربعة طوابق بمستشفى المطرية المركزي كمبنى لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس رئاسة مدينة المطرية أن بعض مرضى كورونا الخاضعين للعزل المنزلي يتجولون في الشوارع ولا يلتزمون بالعزل، مشيرا إلى أن بعضهم يذهب للمنشآت الصحية للحصول على الأدوية المقررة ضمن برتوكول العلاج، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين.

وأكدت رئاسة مركز المطرية، في مذكرة عرضتها على محافظ الدقهلية، أن مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى خال تماما وغير مستغل، بالإضافة إلى كونه معزول عن باقي أقسام المستشفى ويطل على بممر آمن يضمن عدم اختلاط المعزولين بباقي رواد المستشفى.

مساحات الوحدات السكنية صغيرة "40 مترا" لا تصلح للعزل

وتابعت: "تلاحظ تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بقسم العزل بمستشفى المطرية المركزي المخصص، على أثر ذلك أصدر المختصون بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية بتنفيذ العزل المنزلي للمصابين".

وأكملت: "تجول بعض مرضى العزل المنزلي في شوارع مدينة المطرية، دون الالتزام بإجراءات العزل المنزلي، كما أن مساحات الوحدات السكنية في مدينة المطرية صغيرة جدا وتتراوح في معظمها بين 40 متر مربع إلى 70 مترا، رغم زيادة أفراد الأسرة الواحدة والذي يتراوح بين 4 و7 أفراد، بالإضافة إلى أن تلك الوحدات لا يوجد بها سوى دورة مياه واحدة".

وأشارت رئاسة المركز إلى أنه سبق وأن جرى اختيار مستشفى المطرية المركزي ضمن 320 مستشفى لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية نظرا لكبر مساحتها واحتوائها على جميع التجهيزات الحديثة.

ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية، بعرض المقترح على الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة لدراسته واتخاذ القرار المناسب.