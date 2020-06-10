طقس الخميس حار على الوجة البحري والقاهرة وشبورة خفيفة صباحا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس غدا الخميس، شبورة خفيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ويكون الطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا.

وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية ومعتدلة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة ، لطيف ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب مع ارتفاع الموج من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 21

الاسكندرية 29 19

وادى النطرون 34 18

طنطا 34 20

شبين الكوم 35 20

دمنهور 32 19

بلطيم 30 20

مطروح 30 18

السلوم 32 19

سيوة 37 24

بورسعيد 30 22

دمياط 29 21

الزقازيق 35 21

المنصورة 34 21

الاسماعيلية 37 19

السويس 36 21

العريش 30 18

رفح 29 19

راس سدر 35 20

نخل 35 13

نويبع 36 23

طابا 33 19

كاترين 32 16

الطور 35 23

شرم الشيخ 39 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 35 24

الفيوم 37 21

بنى سويف 37 21

المنيا 38 22

اسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 42 26

الاقصر 43 27

اسوان 43 28

ادفو 43 29

ابوسمبل 42 27

الوادى الجديد 42 26

شلاتين 38 26

ابورماد 37 25

حلايب 34 27

راس حدربه 33 26