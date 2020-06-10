الطقس اليوم الأربعاء 10-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم الأربعاء، شبورة خفيفة في الصباح على الوجه البحرى والقاهرة وأن يكون الطقس حارا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل.

الطقس في مصر

ويسود على السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف والرياح معتدلة، أما على شمال الصعيد فسيكون الطقس حارا، وعلى جنوب الصعيد شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحالة الطقس ليلا يتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية انخفاض في درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء.

وتسود أجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا خلال ساعات المساء، بينما يكون الطقس لطيف ليلا، الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.