الطقس اليوم الثلاثاء 9-6-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وتقدم "الوطن" حالة الطقس المتوقعة اليوم، على مصر وبعض البلدان العربية، وفقا للهيئة المنوطة بإصدار توقعات الطقس على البلاد.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا، حار نهارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أنّه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، فيما يسود طقس مائل للحرارة ليلًا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أنّه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، وأجزاء من منطقة الرياض تمتد إلى نجران.