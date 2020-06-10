حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحوت إبراز مهاراته الإبداعية، التفكير بهدوء، ويميل للأعمال الخيرية، فهو عطوف ومحب للخير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك اليوم أن تتجنب الأضواء وتتبع حدسك وتتحكم في تلقائيتك ولا تعلن عن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في مربع برجك وعليك أن تتعامل بصبر.. كما أن الفلك يدعوك اليوم للتأني في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.