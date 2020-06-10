حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج القوس بالعطاء، كما إنه يعمل على كسر الحواجز في علاقاته بالآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

اليوم تريد أن تكتشف العالم وتتزود بمعرفة الكثير ولديك طموحات تستطيع أن تحققها إذا كنت واقعيا وحذرا.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب رضا الجميع عنك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.