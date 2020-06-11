حظك اليوم الخميس 11-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل صبور ونشيط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وسلامتك وأن تعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الانفعال سريعا ويجب ألا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.