حظك اليوم الخميس 11-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور صبور ولايصاب بالإحباط بسهولة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم الأصدقاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يساعدك على تحقيق تواصل مثير مع الأحباب وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.