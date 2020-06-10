أسوان تواجه كورونا بتكثيف الرش والتعقيم أوقات الحظر

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استمرار أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية، خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتلك التي ظهر بها نسب إصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن فرق التطهير بإدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة تقوم يوميًا بتنفيذ أعمالها أثناء توقيتات حظر التجوال مساءًا، وذلك بالشوارع والميادين وداخل المنازل بالمناطق السكنية المختلفة، حتى يتم التطهير بشكل جيد وآمن.

وأشار "عطية" إلى أن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا بمختلف المناطق والشوارع والأسواق وداخل المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها، مؤكدًا على أن هذه الجهود تتطلب في الوقت نفسه زيادة الوعي لدى المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.