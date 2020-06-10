"نحتوا اسمه على الرمل".. أحمد زاهر يشكر الجمهور الفلسطيني (فيديو)

حقق الفنان أحمد زاهر نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي، بمشاركته في مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان، والذي جسد من خلاله شخصية "فتحي".

وقد تخطى نجاح شخصية "فتحى" للفنان أحمد زاهر فى المسلسل الحدود المصرية، حيث احتفل مجموعة من الشباب الفلسطيني، بالفنان أحمد زاهر بطريقتهم المختلفة، وقاموا بنحت اسمه على الرمال بطريقة جذابة وجديدة.

ونشر "زاهر" مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "شكرًا جدًا لتعبكم يا فنانين فلسطين.. تسلم ايديكم.. عجبتني جدًا.. وسعيد أوي لوجود اسمي علي شواطئ فلسطين.. شكرًا مرة تانية".

وكان الفنان أحمد زاهر، قد تحدث عن تجسيده لشخصية "فتحي"، في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وقال خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة" عبر تطبيق "سكايب": "كنت مخضوض في الأول، وكمان الشخصية مغرية لأي ممثل، والدور استفزني وكرهته وأنا بقراه".