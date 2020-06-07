أحمد زاهر: تابعت الفتوة والاختيار.. وأول مرة أحس إني فخور ببنتي

تحدث الفنان أحمد زاهر، عن تجسيده شخصية "فتحي"، في مسلسل البرنس، مع الفنان محمد رمضان، الذي عرض في السباق الرمضاني الفائت.

وقال زاهر خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة" عبر تطبيق "سكايب": "كنت مخضوض في الأول، وكمان الشخصية مغرية لأي ممثل، والدور استفزني وكرهته وأنا بقراه".

وأضاف: "قلت لازم أعمله، عشان يبقى درس لكل الناس، لأن قماشة الشخصية الشريرة عريضة، وإن الناس تتقي ربنا وترجع عن اللي بتعمله".

وتابع: "محمد سامي عمل في الكتابة والإخراج وشحن الممثل، وفي كيميا بيننا واشتغلت معاه 5 أعمال، أنا لو وجه جديد ممكن الشخصية ترتبط بيا والناس تكرهني على طول، لكن أنا على طول بنوع وعملت شخصيات رومانسية، وكنت واثق إن الناس هتكره الشخصية لكن مش هتكره أحمد".

وحول أصعب مشهد بالنسبة له، قال زاهر، إنه كان المشهد السابع في الحلقة الثامنة: "لما رحت لروجينا وبحكيلها عن إني ليه بكره رضوان وكان 7 صفحات ونصف، و11 دقيقة، بخلاف مشاهدي في الحلقة الأخيرة".

وحول مشاهد الضرب في المسلسل، قال زاهر: "ملمسناش بعض، كله بطريقة سينمائية، مفيش حد لمس التاني على الإطلاق، وكان لازم نمثلها كده عشان الناس تقتنع".

وحول ما إذا كان يكرر نفسه، قال زاهر: "عمري ما كررت دور، يعني مثلًا فتحي مختلف عن دوري في مسلسل للعدالة للوجوه كثيرة، وممكن أقعد في البيت سنة وسنتين عشان مكررش نفسي".

وواصل: "نجاح مسلسل البرنس كان مغطي الشارع العربي كله، وكان فيه مكالمات من الأذان للأذان، ومقدرتش أتابع مسلسلات كتير، رغم إني بحب أتابع زملائي، ومتابعتش غير مسلسل الاختيار والفتوة والنهاية".

كما أشاد بنجاح ابنته ليلى، في مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال، وقال: "أنا مبسوط بيها وأول مرة أبقى فخور بيها، وعملت مشاهد صعبة عليها وعلى سنها خصوصا في آخر 10 سنين، ومقدرش أقول رأيي فيها عشان شهادتي مجروحة".