غرفة السياحة: هناك صعوبة في أداء الحج هذا العام

قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن السلطات السعودية لم تعلن إلى الآن موقفها من تنظيم الحج هذا العام، أو الضوابط الخاصة بإقامته بالنسبة لحجاج الدول الإسلامية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معربا عن ثقته في الجهات السعودية التي وضعت صحة الحاج والمعتمر قبل أي حسابات أخرى.

وأضاف لـ"الوطن" أن هناك صعوبة حاليا في تنظيم رحلات حج للدول الإسلامية نظرا لضيق الوقت بخاصة أن غالبية الدول الإسلامية لم تقم إلى الآن بأي إجراءات تعاقدية بخصوص الحج، رغم أن موعد سفر أولى الرحلات للحج كان من المفترض أن يتم قبل منتصف شهر ذي القعدة المقبل.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن ضوابط الحج السياحي جاهزة وننتظر فقط الضوابط السعودية للحج وموافقة الدولة المصرية على التنظيم للإعلان عن تلك الضوابط، ألا أن تأخر صدور القرار حتى الآن قد يجعل تنظيم الحج مستحيلا، نظرا لعدم وجود وقت كاف حاليا للقيام بكافة الإجراءات التعاقدية التي تضمن توفير الحماية الصحية للحاج المصري، وحصوله على كافة وسائل الراحة والأمان أثناء تأديته للمناسك بالتعاون مع الجهات السعودية.

ومن جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن الوقت بات يداهم المسؤولين السعوديين لتأخر الإعلان عن مصير الحج حتى الآن، مشيرا إلى أن السلطات السعودية قد تلجأ إلى قصر الحج هذا العام على عدد محدد من حجاج الداخل بالمملكة لإقامة الفريضة أو السماح بإعداد رمزية للحجاج، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن المملكة العربية السعودية تقوم باتخاذ كافة الإجراءات ضد فيروس كورونا، وفى حال عودة الحج ستكون هناك إجراءات مشددة وقوية من قبل المنظمة للحماية من الإصابة بكورونا، وسيكون هناك إشراف كامل على آليات عودة الحج وطريقته.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية قد تجاوز الـ 100 ألف إصابة حتى الآن.