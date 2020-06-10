مخرج "الغسالة": هنا الزاهد مصدر الطاقة الإيجابية في الفيلم

أعرب المخرج عصام عبد الحميد، عن سعادته للعمل مع عدد كوكبة كبيرة من الفنانين، في فيلم "الغسالة"، على رأسهم محمود حميدة، الذي قال إنه يراه تاريخ السينما المصرية، مشيرا إلى أنه يتعلم ويستفيد منه في كل لقاء يجمعهما سويا.

وأضاف عصام، في تصريحات صحفية، أن هنا الزاهد كانت اكتشافا بالنسبة له، لأنه أول مرة يعمل معها، مضيفا أنها كانت مصدرا للطاقة الإيجابية في في لوكيشن العمل.

يذكر أن الفيلم تدور قصته حول 3 أزمنة مختلفة وهم الماضي والحاضر والمستقبل، والفيلم من بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا.