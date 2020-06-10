حزمة من الاستعدادات المبكرة لإجراء امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

استعرض الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الخطوات والإجراءات التي نفذتها المديرية لتجهيز مقرات لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحان هذا العام يبلغ 5135 طالبا وطالبة، موزعين على 17 لجنة رئيسية ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة على 14 طالبا وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم.

وأكد باهي، أن الوزارة وفرت بوابات التعقيم لكل اللجان وكذلك الكمامات والقفازات الطبية وأكياس للأحذية لكل الطلاب والعاملين باللجان مشيرا إلى أن عملية تعقيم اللجان واستراحات الملاحظين ستكون يومية قبل وبعد الإمتحان بالتعاون مع أحياء المحافظة ورجال الأعمال.

ووجه باهى مديرى الإدارات التعليمية والإدارات المختصة بضرورة التأكد الفورى من عوامل الأمن والسلامة بكل اللجان من حيث صلاحية الأبواب والشبابيك والمقاعد ودورات المياة والنظافة العامة للمقرات وإشراك رجال الأعمال فى أى مشكلة تتعلق بنقص التجهيزات.

وصرح وكيل الوزارة يأن الدولة وفرت كافة الإجراءات الإحترازية لوقاية أبنائنا الطلاب والعاملين من خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد لتصل بالإمتحانات إلى بر السلامة فى ظل الظروف الإستثنائية التى تمر بها البلاد وهو جهد وتكلفة من أجل سلامة الجميع.

وتابع باهى أنه تم تشكيل لجان لمتابعة الإنتهاء من الإستعدادات الأخيرة لعقد إمتحانات الثانوية العامة والخطوات التى نفذتها المديرية لتجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها وذلك فى ضوء المستجدات الأخيرة ومراجعة كل الإجراءات الاحترازية وعوامل الأمن والسلامة بكل اللجان.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وكيل الوزارة مع قيادات المديرية ومديرى العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية لتقييم الإجراءات التى نفذتها المديرية إستعدادا لإجراء إمتحانات الثانوية العامة بالمحافظة.