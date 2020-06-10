جنوب سيناء تستعد لامتحانات الثانوية العامة بغرف عمليات وعيادة طبية

ترأس اللواء نادر العشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، اليوم، الاجتماع التنسيقي الخاص بالاستعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها بداية من يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري، بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء المدن، وممثلين عن مديرية الأمن، والقوات المسلحة، الحماية المدنية، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.

وأكد السكرتير العام على التنسيق بين جميع الجهات المعنية؛ لضمان خروج الامتحانات بالشكل الذي يليق بالمحافظة، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، للتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأيضًا مركز العمليات وادارة الأزمات بديوان عام المحافظة، للوقوف على مجريات الأمور داخل اللجان أول بأول.

وأكد عشماوي اتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها يوميًا لمكافحة فيروس كورونا، و توفير عيادة طبية كاملة داخل كل لجنة تضم أطباء وأطقم تمريض، وسيارة اسعاف مجهزة على أعلى مستوى خارج كل لجنة، وأيضًا قياس حرارة الطلاب في أثناء دخول اللجنة، وتأكيد تشغيل بوابات التعقيم، ووجود جهاز واقٍ بلاستيكي للأحذية.

وطالب السكرتير العام، بسرعة إعداد المراكز الرئيسية والفرعية لتوزيع الأسئلة، وتجهيز وإعداد لجان سير الامتحانات وتزويدها بالأثاث، و إعداد صناديق نقل الأسئلة، وأكياس نقل الاجابات، ووضع خطط ارسال الاجابات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ورؤساء مراكز التوزيع، ولجان النظام والمراقبة.

وقال إن مديرية الأمن ستقوم بتوفير سيارات لاسلكية مجهزة على أعلى مستوى، والحراسات الخاصة لتأمين نقل صناديق الأسئلة من مطار طور سيناء إلى مراكز التوزيع الرئيسية، ومنها إلى مراكز التوزيع الفرعية، بالإضافة الي الحراسة المشددة لتلك المراكز، وأيضًا تأمين خطط توزيع الأسئلة من مراكز التوزيع، إلى لجان سير الامتحانات، وتجميع كراسات الإجابات من اللجان؛ لتوصيلها إلى مراكز التوزيع، ومنها إلى لجان النظام والمراقبة بالقاهرة.

وشدد السكرتير العام على ضرورة تكثيف حراسات التأمين حول لجان سير الامتحانات، لمنع تجمع أولياء الأمور، والتدخل السريع لفض أي تجمعات، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، ومنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة ستشارك مع الشرطة في تأمين أعمال الامتحانات في حالات الطوارئ والتنسيق مع القوات الجوية ومطار الطور، وتأمين نقل صناديق الأسئلة من مطار الطور إلى مراكز التوزيع الرئيسية ومنها إلى المراكز الفرعية والجاهزية للتدخل السريع لمشاركة الشرطة في تأمين الامتحانات في حالة الطوارئ.