42 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية في 112 لجنة

أعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أن المديرية تجري استعدادات مكثفة لإجراء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث جهزت 112 لجنة؛ ليؤدي الامتحان بها 42 ألفا و300 طالب على مستوى المحافظة.

وأكد عجلان اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية؛ لتعقيم وتجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة، وفقا لتعليمات وزارة الصحة على مستوى المحافظة كما جرى تجهيز اللجان على أن تحتوي اللجنة على 14 طالبًا فقط وفق تعليمات الواردة من الوزارة، بما يسمح بالتباعد بين الطلاب المؤدين للاختبارات.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات والتدابير؛ لدخول الطلبة للجان دون تدافع.