احتجاجات الولايات المتحدة تنقل كورونا.. والضحايا من الحرس الوطني

أظهرت نتائج اختبار عناصر من الحرس الوطني الأمريكي الذي انتشر خلال المظاهرات، إصابتهم بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أثار مخاوف من عودة انتشار الوباء في أعقاب الاحتجاجات على عنف الشرطة التي تهز الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكرت المتحدثة باسم الحرس الوطني في العاصمة الأمريكية "واشنطن" المقدم بروك ديفيز، في بيان، أمس الثلاثاء: "يمكننا أن نؤكد نتائج إيجابية لاختبار (كوفيد 19) في صفوف الحرس الوطني بواشنطن".

ورفضت ديفيز، تحديد عدد الإصابات لأسباب تتعلق "بأمن العمليات".

والحرس الوطني قوة احتياط في الجيش الأمريكي، يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية أو أعمال شغب.

وتم نشر حوالي 1700 من عناصر الحرس الوطني في العاصمة الأسبوع الماضي لاحتواء المظاهرات التي شابها العنف أحيانا إثر وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي اختناقا عندما ثبته شرطي وضغط بركبته على عنقه في 25 مايو الماضي.

ولجأ الحرس في بعض الأحيان إلى استخدام العنف، خاصة عندما استخدموا الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مظاهرة سلمية، للسماح للرئيس دونالد ترامب بالوقوف أمام كنيسة قرب البيت الأبيض حاملا الإنجيل.

وكان من شبه المستحيل احترام التباعد الاجتماعي في العديد من الأماكن التي تشهد احتجاجات، على الرغم من أنهم وضعوا كمامات وأقنعة بلاستيكية.