محافظ القاهرة: لن نسمح بإقامة عقار دون جراج

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة خلق أماكن انتظار لاستيعاب السيارات المتواجدة بالشوارع الرئيسية والفرعية، بخاصة الشوارع المحيطة بالمحاور الجديدة التى تم إنشاؤها بالعاصمة لتيسير الحركة المرورية.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات واستخدامها فى الغرض المخصصة من أجله، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، مع المرور الدورى للتأكد من عدم استغلالها مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لأعمال تطوير الشوارع والمحاور الجديدة التى يتم إنشاؤها بالمنطقة الشرقية ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقى مناطق العاصمة.

وأكد محافظ القاهرة أنه لن يتم السماح بإقامة أى عقار فى القاهرة لا يلتزم بالاشتراطات البنائية التى توجب وجود جراج لاستيعاب سيارات قاطنيه للقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع.