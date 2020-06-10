"الصحة" توضح شروط التبرع بالبلازما: "عدم وجود أي أمراض فيروسية"

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن البلازما كعلاج للأمراض ليس اختراعا جديدا وتم تجربته قبل ذلك في أكثر من مرض، وذلك لأن البلازما تحتوي على الأجسام المضادة التي يكونها الجسم ضد الفيروس أو الميكروب.

وأضافت العسال، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن أي مريض أصيب بالمرض وتم شفاؤه تصبح البلازما الموجودة بدمه تحتوي على أجسام مضادة ضد هذا الفيروس جاهزة لمحاربته، لافتة إلى أن هناك شروط لأخذ البلازما منها أن يكون المريض أصيب بكوفيد 19 ويتم أخذ البلازما منه بعد أسبوعين أو ثلاثة، ويتم حفظها بطريقة معينة وتجمد حتى درجة حرارة 30 درجة مئوية وقياس نسب الأجسام المضادة فيها، وتعطي للمريض المناسب لأن البلازما لا تعطى لأي مريض كورونا.

وتابعت، أن هناك شروطا للمريض الذي يتلقى العلاج بالبلازما، ويطبق في مصر ضمن بروتوكول تجربة سريرية وليس معمم لكل الحالات ويتم تطبيق هذه الشروط، وفي الوقت الحالي يتم تطبيقها على الحالات الشديدة ونسب الشفاء كانت جيدة مما جعلنا نوسع من نطاق التجربة بشكل أكبر، وفي انتظار ظهور نتائج الجزء الأول من هذه التجربة ثم نبدأ في نشر إحصائية واضحة لتوسع نطاق تجربة مجموعة أخرى من المرضى على هذا العلاج ورؤية نتائجه.

واستكملت، أنه طبقا للبروتوكول الذي يطبق حاليا يتم إعطاء البلازما للحالات الشديدة قبل أن توضع على جهاز التنفس الصناعي وفي انتظار النتائج الأولية، لافتة إلى أن المريض الذي تم شفاؤه يجب عليه التوجه لبنك الدم المركزي ويتبرع بالبلازما وهي نفس فكرة التبرع بالدم.

وأوضحت، أننا كنا محدودين في العلاج بالبلازما في منطقة القاهرة فقط لأنه لكي يخرج كيس البلازما من الفريزر المحفوظ في بنك الدم ويصل للمريض يكون لابد أن يكون ذلك خلال ساعتين فقط وإلا تلف، وأنه خلال الأيام القليلة الماضية تم توزيع أجهزة البلازما على أكثر من مركز في أقاليم مختلفة الدلتا، الصعيد، الإسكندرية، وتم تدريب الفرق الطبية الموجودة هناك لاستعمال نفس التقنية وطريقة العلاج بالأقاليم.

وأكدت، أن هناك شروطا للمريض الذي سوف يتبرع بالبلازما وأن يكون صحيح متعافي وتنطبق عليه نفس شروط التبرع بالدم وعدم وجود أي أمراض فيروسية أخرى أو أورام أو مريض مناعة بالإضافة إلى أنه يكون قد تم التعافي من كورونا منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.