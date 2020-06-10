"الصحة": سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد بائعي البلازما

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن استغلال البعض للمرض وبيعهم البلازما بـ30 ألف جنيه طريقة غير مقبولة تمامًا، مشيرة إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات تجاه أي مؤسسة أو مستشفى يثبت أنها تتعامل بهذا النوع من العلاج، أو طرق غير مصرح بها عن طريق الوزارة.

وأضافت العسال، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلاميات مني عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "CBC"، أن عقار الأفيجان كان طُبق ضمن تجربة سريرية في مصر على الحالات البسيطة والمتوسطة، مضيفة "نحن في انتظار نتائج الدراسة حتي نرى إذا كان سيُعمم استخدامه من عدمه".

وأوضحت أن "الريمدريسيفير" هو دواء أمريكي، ومحدد استعماله للحالات الشديدة فقط، وهو في طريقة لمصر.

وتابعت، أنه لا يوجد دواء محدد لفيروس كورونا ثبت فاعليته بنسبة 100٪ حتي الآن، سواء الأفيجان أو الريمدريسيفير، فمازلا تحت الدراسة، مشيرة إلى أن فتح المحال التجارية يوم 15 من الشهر الجاري وعلاقته بكورونا يرتبط بشكل كبير بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، والحرص على النظافة الشخصية وارتداء الكمامات.