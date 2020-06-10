محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف طريق بنها كفر سعد وميت راضي

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، أعمال رصف طريق بنها جمجرة، بدءًا من مدرسة الفتح مرورا بكوبري الفحص ثم قرية كفر سعد وصولا إلى قرية ميت راضي وجمجرة القديمة، ويقوم على تنفيذه ضمن خطة المحافظة لرصف الطرق جهاز تعمير القاهرة الكبرى .

وأكد الهجان، في تصريحات صحفية، أن الطريق الذي يجرى رصفه بطول 4500 م2 وبتكلفة مالية تصل إلى 14 مليون جنيه، مؤكدا ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرا إلى أنه سيتم التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستقوم بفحص الطريق في نقاط متفرقة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد باذن الله خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن و القرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين.