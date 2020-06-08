الجيش الوطني الليبي: استمرار استهداف آليات الغزاة الأتراك شرق مصراتة

أعلن الجيش الوطني الليبي، استمرار طلعات جوية لاستهداف آليات وعربات الغزاة الأتراك شرقي مصراتة ، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية، عصر اليوم.

وأشارت "سكاي نيوز"، ظهر اليوم، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين سقطوا جراء قصف لميليشيات مصراتة على مناطق سكنية بين سرت ومصراتة

وأوضحت القناة الإخبارية، أن ميليشيات مصراتة عاودت الهجوم على سرت والقوات الجوية للجيش الوطني الليبي تتعامل معها.

ورغم أن وقف إطلاق النار الذي دعا إليه إعلان القاهرة يحين موعده اليوم، والتفتت مؤيدة له دول عربية وغربية عدة، لكن مدينة سرت الليبية لا تزال جبهة مواجهات حتى عشية الهدنة.

وتصدى الجيش الوطني الليبي لمحاولات هجوم المرتزقة والميليشيات الموالية لتركيا على المدينة، كما شنّ سلاح الجو الليبي غارات على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة العسكرية، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة للميليشيات، وتدمير حافلة تحمل عددا من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين في الموقع نفسه.